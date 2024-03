Isis Valverde como Ana do Véu em 'Sinha Moça' - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 09:41

Isis Valverde usou suas redes sociais na noite da última quarta-feira (13), para relembrar sua primeira novela, "Sinhá Moça", exibida pela TV Globo. No remake da trama, a artista deu vida a personagem Ana do Véu.

"19 anos da minha primeira novela! É tão especial lembrar desses inícios, gente! Participar de Sinhá Moça, fazer o remake de Ana do Véu, essa personagem tão emblemática que já havia sido interpretada lindamente pela Patricia Pilar em 86", iniciou Isis.

De acordo com a artista, o mistério da identidade da personagem também aconteceu nos bastidores das gravações. "Eu fiquei mais ou menos 1 mês andando de óculos e boné, muitos colegas de elenco também não me conheciam, então aquela revelação tão assistida pelo Brasil, também foi pra boa parte do elenco e equipe", relatou.

"Fiquei muito emocionada, esse dia foi lindo. Sou muito grata ao Benedito Ruy Barbosa por ter confiado em mim e me presenteado com esse papel", completou a atriz.