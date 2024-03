Xuxa defende Felipe Neto e é detonada por Antônia Fontenelle: ?Terceira idade? - Foto: Reprodução

Publicado 13/03/2024 19:20 | Atualizado 13/03/2024 21:00

Antônia Fontenelle se irritou após ver Xuxa Meneghel saindo em defesa de Felipe Neto. A confusão começou após a influencer ter seu nome veiculado em uma matéria sobre ela não ter sido encontrada por oficiais de Justiça para cumprir a susposta pena de processo que o youtuber ganhou.

Antônia não gostou e usou as redes sociais para rasgar o verbo contra o influenciador. Pouco depois, Felipe Neto publicou um vídeo revelando detalhes do processo e ganhou apoio da eterna Rainha dos Baixinhos.

"Felipe... que máximo deve ser essa sensação... saber que as pessoas que erraram com você pagam e terão que pagar... não importa se elas acham que estão acima do bem e mal... parabéns", escreveu Xuxa nos comentários. "Obrigada Xu, querida", agradeceu o influencer.

Nos stories, Fontenelle compartilhou a declaração da apresentadora e rebateu: "Ao contrário de você Maria da Graça, nunca achei estar acima do bem e do mal. Que pena que você chegou na terceira idade e não aprendeu nada com a vida".

"Você só foi alguém por causa da Marlene Mattos, hoje você é sinônimo de decepção pra quem um dia foi teu fã assim como eu", completou ela, dizendo que já foi uma pessoa que já defendeu Xuxa.

