Ferrugem em participação no podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn Regly - Divulgação

Ferrugem em participação no podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn ReglyDivulgação

Publicado 13/03/2024 19:43

Ferrugem participou do podcast “Vaca Cast”, apresentado por Evelyn Regly, na última terça-feira (12) e compartilhou os bastidores emocionantes sobre a criação de um dos maiores sucessos de sua carreira: "Me Perdoa", música em parceria com a cantora Iza.

Ferrugem abriu o coração ao revelar que, inicialmente, não tinha intenção de gravar a música. De acordo com o artista, ele só mudou de ideia após uma conversa com Thiaguinho, também compositor do hit: "Eu não queria gravar a música, não tem nada a ver comigo", confessou o cantor.

Foi por persistência de Thiaguinho ao longo dos anos que ele mudou de ideia e entrou em estúdio para gravar um de seus grandes sucessos. "Passava o ano, e ele vinha, ‘e aí, vai gravar a música esse ano?’ Thiago, eu não vou gravar a música… E aí, passou mais um ano, ele falou, ‘agora tu vai gravar?’ Eu falei: ‘Brother, eu não vou gravar a música, não tem nada a ver comigo’, ele falou: ‘faz uma coisa por mim, só grava a música’", relatou o cantor.

Após a canção conquistar o público, Ferrugem reconheceu que tomou uma boa decisão. “É um dos grandes sucessos da minha carreira. Uma música que quando eu canto na rua assim, a galera canta pra caramba e graças ao Thiago eu gravei a música", completou emocionado.