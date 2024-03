Eliezer e a família - Reprodução/Instagram

Eliezer e a famíliaReprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 18:02

Eliezer abriu o coração ao falar sobre como foi ver sua filha, Lua Di Felice, de 11 meses, ter sido alvo de ataques nas redes sociais por conta de seu peso e revelou que processou mais de 200 pessoas pelos comentários de ódio.

“A Viih já está nisso há muito tempo, então ela está mais acostumada do que eu estou. Ela que me dá força quando o bicho pega. Uma das vezes que o bicho pegou foi com os ataques ao peso da Lua. O negócio foi feio. Quem me deu a força e quem me segurou foi ela. A gente tem essa troca, um é o alicerce do outro”, contou o ex-BBB durante participação no podcast "Sala de TV".

O influencer revelou que precisou contratar uma equipe para ler os comentários que Lua recebeu no seu lugar. “Estava deixando aquilo atrapalhar minha relação com a minha família. Estava muito triste, [só] chorava”, relatou.

De acordo com o marido de Viih Tube, ele não tolera mais ofensas destinadas a sua família. "Processo todo mundo", afirmou. "Hoje em dia, eu sou o cara do processo. No final do ano passado, quando intensificaram os ataques da Lua, de uma vez só foram 220 perfis”.

“Como estava me afetando muito, estava muito fragilizado, não quis saber, [falei para os advogados] ‘vão processando todo mundo que xingar minha filha, só manda para mim a conta que eu pago’. Se perguntar quantos eu processei, não sei mais. Eu me afastei disso para preservar meu emocional”, completou.