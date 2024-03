Paula Amorim e Breno Simões serão pais pela segunda vez - Reprodução/Instagram

Paula Amorim e Breno Simões serão pais pela segunda vez Reprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 16:29 | Atualizado 13/03/2024 16:49

A influencer Paula Amorim usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para revelar a reação de Breno Simões ao descobrir que será pai pela segunda vez. Os influenciadores, que já são pais de Théo, se conheceram no BBB 18.

Após fazerem o anúncio de que a família vai crescer na última segunda-feira (11), Paula decidiu compartilhar como contou a novidade para o companheiro.

Nos stories do Instagram, a ex-sister mostrou que escreveu "estamos grávidos" na barriga e escondeu com a blusa. Em seguida, ela pediu para tirar uma foto polaroid com Breno e Théo.

Na hora do clique, Paula levantou a blusa e revelou o segredo. Quando Breno viu a foto, caiu no choro. "O que é isso que está escrito aqui? Ah, mentira, amor! Não é possível!", declarou o ex-brother. "Temos um papai chorão, sim!", escreveu a influencer no vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Breno Simões (@brenosimoes)