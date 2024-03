Yasmin Brunet revela decepção com Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 16:07 | Atualizado 13/03/2024 16:10

Yasmin Brunet participou do "Bate-papo BBB", do Globoplay, após ser eliminada do BBB 24 e conferiu o momento em que os brothers criticaram o seu corpo. A modelo ainda não sabia que o aliado, Rodriguinho, também havia opinado sobre sua aparência.

Na ocasião, o músico estava no quarto do líder com Nizam e Vinicius quando começaram a falar sobre o corpo das participantes. Yasmin chegou a descobrir sobre a conversa, mas o pagodeiro negou que estava envolvido.

"Ele não só estava como comentou. Isso aqui é um jogo de reviravoltas, não é mesmo? Lá dentro, como eu falei, é uma outra realidade, a gente não sabe de nada. A gente só sabe o que chega nos nossos ouvidos por outras pessoas e a gente tem que escolher confiar nas outras pessoas", declarou a modelo.

Em seguida, a loira afirmou que estava decepcionada com Rodriguinho. "Às vezes a gente confia e se decepciona, como foi agora", completou.