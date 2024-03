RBD na 'Soy Rebelde Tour' - Reprodução / Twitter

Publicado 13/03/2024 11:10

Tudo indica que os membros do RBD estão vivendo um período de afastamento, com pouca ou nenhuma comunicação entre eles. Segundo a jornalista mexicana Martha Figueroa, os problemas financeiros que surgiram após o término da turnê mundial em 2023 teriam sido a causa principal desse distanciamento.

Martha ainda informou que Christian Chávez é o único integrante do grupo que mantém contato regular com Anahí, Dulce María, Maite Perroni e Christopher von Uckermann. Já Alfonso Herrera, optou por não participar da turnê para focar em sua carreira de ator, o que também pode ter contribuído para o afastamento.

A jornalista destacou um incidente recente envolvendo Maite Perroni, cujo aniversário foi no último dia 9. Ela teria recebido mensagens de carinho dos fãs e de seus colegas de banda, mas o comentário de Anahí teria sido descrito como "curto e seco". Após a repercussão, a artista teria apagado a frase.

Os fãs do grupo estão preocupados com a notícia e esperam que eles possam superar suas diferenças e retomar a amizade. Enquanto isso, resta aos admiradores acompanhar os desdobramentos e especulações, já que os integrantes do RBD ainda não se pronunciaram sobre o assunto.