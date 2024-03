Xuxa recorre à Justiça para indenizar família de funcionária que era considerada sua ?segunda mãe? - Foto: Reprodução

Publicado 13/03/2024 09:24 | Atualizado 13/03/2024 09:27

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que Xuxa Meneghel recorreu à Justiça para indenizar a família de Maria do Rosário, funcionária considerada braço direito e “segunda mãe” pela apresentadora. As duas trabalhavam e moravam juntas desde 1988.

Segundo pessoas ligadas à Xuxa, ela sabia da existência de alguns irmãos de Maria do Rosário, mas não tinha contato, já que sua fiel escudeira não falava muito da família.

Agindo de maneira nobre e como poucos, a famosa foi quem deu início ao processo para encontrar todos os herdeiros vivos de Rosário, para que eles recebessem a indenização trabalhista.

A ação movida apresentadora na Justiça do Trabalho, informa que os valores da indenização deveriam ser pagos aos dependentes habilitados junto à Previdência Social. Entretanto, como Maria não deixou descendentes e nem dependentes aptos, foi solicitada a adesão daqueles que foram encontrados através do processo movido pela Rainha dos Baixinhos.

Ao todo, Maria do Rosário deixou sete irmãos vivos, que apresentaram a documentação necessária para comprovação de grau de parentesco.

Sendo assim, os familiares foram habilitados para receber a indenização. Conforme os autos, o valor não foi declarado, mas foi depositado judicialmente pela mãe de Sasha Meneghel, que queria saber a quem pagar e não o que pagar.

Fontes ligadas à apresentadora dão conta que a famosa foi bem generosa e o valor depositado por ela, para ser repartido entre os herdeiros daquela que era considerava como sua segunda mãe, foi milionário.