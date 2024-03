Luana Piovani e Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 13/03/2024 08:25 | Atualizado 13/03/2024 09:40

Luana Piovani expressou sua opinião contrária ao pedido de desculpas de Wanessa Camargo, referente às falas consideradas racistas sobre Davi no BBB 24. A atriz escolheu compartilhar um vídeo da influenciadora Samara Mara, que pontuou possíveis correções no pronunciamento da artista.



De forma irônica, Piovani sugeriu a contratação de Samara para lidar com as "questões" de civilidade. Assim, enfatizando que a influenciadora poderia oferecer seus serviços por um preço acessível. A crítica da atriz deixou claro o quanto ela discorda da postura adotada por Wanessa após a polêmica.

Para quem não lembra, após um período afastada das redes sociais e do público, Wanessa Camargo retornou ao Instagram e reconheceu seus erros no BBB 24. Dessa vez, a famosa revelou que deve um pedido de desculpas à Davi, sua família e todos que se sentiram ofendidos por ela no BBB 24. Para quem não lembra, após um período afastada das redes sociais e do público, Wanessa Camargo retornou ao Instagram e reconheceu seus erros no BBB 24. Dessa vez, a famosa revelou que deve um pedido de desculpas à Davi, sua família e todos que se sentiram ofendidos por ela no BBB 24.

Além disso, a ex-sister apontou o erro em seu comportamento e revelou que deseja "aprender" a fazer diferente. "Entendo que algumas das minhas falas e comportamentos em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que está tão enraizado na sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas", afirmou ela.