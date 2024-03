Postura de Yasmin durante treta no BBB 24 viraliza: 'Desequilibrada' - Foto: Reprodução

Postura de Yasmin durante treta no BBB 24 viraliza: 'Desequilibrada' Foto: Reprodução

Publicado 13/03/2024 09:13 | Atualizado 13/03/2024 09:14

Após ser eliminada do reality show com 80,76% dos votos, a Yasmin Brunet participou do #BatePapoBBB. Ao ser questionada sobre sua postura em relação a treta de Leidy e Davi, a modelo expressou seu cansaço em relação às constantes brigas dentro da casa. Além de alegar não saber que a amiga estava a defendendo.



“É muito cansativo essas brigas. Suga completamente toda a energia, drenam a sua energia, não tava mais querendo fazer parte daquilo [...] Tem uma hora que cansa”, desabafou. A apresentadora, porém, pontuou que não era essa a questão: “Mas você tem a noção de que ela [Leidy] estava defendendo você?”, perguntou.



“Ela tava defendendo você”, reafirmou a apresentadora, após explicar a situação para a modelo contou que só escutava os “gritos”. “Isso [de defendê-la] eu não sabia”, disse a ex-mulher de Gabriel Medina. Nos comentários, internautas criticaram o posicionamento da influenciadora e brincaram com a situação.



“Ah Leidy acaba de ser demitida por justa causa! (risos)”, escreveu uma seguidora. “Então a Leidy defendeu a patroa a toa?”, perguntou outro. “(risos) Leidy só se queimou, já era de se esperar essa atitude de Yasmim”, apontou uma terceira. “A Leidy confiante de que ia conhecer o condomínio da Yasmim”, brincou mais um.