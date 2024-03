Melhor da Tarde revela bastidores do relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Reprodução

Melhor da Tarde revela bastidores do relacionamento de Ana Hickmann e Edu GuedesFoto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 18:18 | Atualizado 12/03/2024 20:04

Ana Hickmann e Edu Guedes agitaram as redes sociais ao anunciarem o namoro. Em participação no "Melhor da Tarde", programa da Band comandado por Catia Fonseca, este colunista revelou detalhes do romance do casal na tarde desta terça-feira (12).

A coluna conversou com pessoas ligadas ao casal, que confirmaram que a contratada da Record está se sentindo muito feliz com seu novo relacionamento com o chefe de cozinha.

Nesta nova fase de sua vida, a apresentadora impressionou por estar em um momento "leve, com planos, vivendo e viajando". "Eu nunca vi a Ana assim antes", revelou fonte.

Este colunista também entrou em contato com Edu, que revelou que os dois estavam participando de uma gravação misteriosa juntos.

Ana Hickmann assume namoro com Edu Guedes

Ana Hickmann confirmou nesta terça-feira (12) que está namorando Edu Guedes. A apresentadora fez a publicação nas redes sociais após aparecer de mãos dadas com o chefe em foto que circulou na web.

"É sobre encontrarmos uma nova razão para sorrir, alguém para segurar nossa mão e ser feliz. É sobre a evolução de uma amizade para o amor, com cuidado e carinho. É sobre nos darmos uma nova oportunidade para viver as coisas mais belas", escreveu Ana ao se declarar para Edu.