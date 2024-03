Yasmin Brunet se irrita com Alane no BBB 24 - Reprodução/Globo

Yasmin Brunet se irrita com Alane no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 12/03/2024 15:28 | Atualizado 12/03/2024 15:34

Yasmin Brunet se irritou com Alane durante a ação de uma marca nesta terça-feira (12) no BBB 24. Na área externa da casa, a modelo chegou a dizer que sente vontade de agredir a sister.

Em conversa com os aliados, a filha de Luiza Brunet expressou sua irritação após ver a bailarina usando o prendedor de cabelo que havia pego emprestado de Yasmin. Após as duas brigarem por conta do "Sincerão", Yasmin pediu o objeto de volta e Alane devolveu rindo e a chamou de "baixa".

"Vou estourar essa p**** (...) Vou pedir meu negócio de cabelo de volta, né, porque depois que essa put* fez tudo aquilo ontem, ainda tem esse negócio de que pediu emprestado e ela falou 'ah, como você é baixa, Yasmin'. Baixa é o c* dela que deve estar subterrâneo já. Juro, eu preciso ir embora, eu vou estourar a cara dela de p*****", declarou a loira.

Fernanda tentou acalmar a modelo. "Sabe uma coisa que eu falei com a Pitel que parece que você esqueceu? Você é a p**** da Yasmin, entendeu?", declarou. "Yasmin Brunet não precisa ficar com umazinha dessa aí enchendo a c**** do meu saco. Sabe por quê? Porque eu vou perder a linha, porque meu sonho é estourar a cara dela de p****, essa é a real. E aí ela vai fazer eu fazer isso? Não vou, essa é a questão. Uma pirralha ainda, que nem tirou a fralda. Não vou, desculpa, não vou", prosseguiu Yasmin.

"Que horas será que pode sair daqui já, hein? Quero sair daqui, não quero ficar no mesmo ambiente", declarou a modelo. "Você é f*** e as pessoas tão tentando te desestabilizar. Você é f***, você é grandona para c******", completou Fernanda.