Chrigor se pronuncia após fazer show alcoolizado em São RoqueReprodução Internet / Gmds Filmes

Publicado 12/03/2024 12:47 | Atualizado 12/03/2024 12:51

A assessoria do cantor Chrigor Lisboa informou que o famoso foi internado após sofrer um mal-estar. Assim, o pagodeiro está se recuperando e passando por exames por precaução. Diante da notícia, diversas celebridades desejaram melhoras para o ex-Exaltasamba.



Nas redes sociais, o comunicado sobre o estado de saúde do integrante do Samba 90 Graus foi publicado nesta segunda-feira (11). Segundo informações do jornalista Gabriel Lima, Chrigor foi hospitalizado após sofrer uma convulsão e ser diagnosticado com o entupimento de uma das veias.



“Provavelmente, [o artista] terá alta esta semana”, garantiu a assessoria. Diversos artistas desejaram que o colega se recupere logo. "Melhoras, meu mano", declarou Péricles."'Tô' com você, irmão", escreveu Tatau, do Ara Ketu. Thiaguinho deixou um emoji nos comentários.



Chrigor iniciou sua carreira em 1993 como vocalista do Exaltasamba, deixando o grupo em 2002. Em projetos solo e em parceria com outros músicos, consolidou sua trajetória no mundo do pagode. Atualmente, ele é casado com a empresária Amanda Arantes e também é pai de três filhos, fruto de seu relacionamento anterior.