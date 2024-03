Postura de Yasmin durante treta no BBB 24 viraliza: 'Desequilibrada' - Foto: Reprodução

Postura de Yasmin durante treta no BBB 24 viraliza: 'Desequilibrada' Foto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 10:51 | Atualizado 12/03/2024 10:52

Na madrugada desta terça-feira (12), o clima esquentou no BBB 24 com uma briga intensa entre Davi e Leidy Elin. A sister chegou a jogar as roupas do brother na piscina, gerando um verdadeiro rebuliço na web. Porém, o bate boca entre os dois começou graças a falas polêmicas Yasmin Brunet no Sincerão, embora a modelo não tenha se envolvido diretamente na treta.



Ainda que a origem da discussão remonte às falas da filha de Luiza Brunet, a modelo não tentou separar a briga entre sua aliada e o motorista de aplicativo. Aliás, ela foi flagrada sorrindo ao fundo enquanto os dois discutiam e os demais participantes tentavam separá-los. A cena surpreendeu os internautas e até famosos repercutiram a postura de Yasmin.



A jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, apontou como as situações de conflito são aproveitadas no jogo e na vida. "Enquanto Davi e Leidy pensam em formas de eliminar um ao outro, [outras pessoas] se divertem com o caos instalado, apostam na rixa entre a gente e assistem, literalmente, de camarote”, começou.



“E depois, ainda vão dizer que não mandaram, mas se beneficiam com o destempero, e quem fica com a imagem da desequilibrada e grosseira é quem? Acontece muito no jogo e na vida", afirmou a comunicadora, supostamente dando a entender que o “hate” sobra para Leidy Elin, após ser incentivada por Yasmin.



O cantor Salgadinho também se pronunciou sobre o assunto, mas com uma dose de humor. O famoso compartilhou a imagem de Yasmin sorrindo e se referiu a Leidy como a "advogada" da modelo. Assim, ele sugeriu que a influenciadora assistia a cena enquanto a sua defesa estava “se matando”.