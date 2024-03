Paula Amorim e Breno Simões anunciam gravidez do segundo filho - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2024 18:47 | Atualizado 11/03/2024 19:05

Paula Amorim e Breno Simões usaram as redes sociais nesta segunda-feira (11) para anunciarem que estão à espera do segundo filho. Os ex-participantes do BBB já são pais de Theo, de um ano.

"Nossa família cresceu!!!", escreveram na legenda de vídeo publicado no Instagram. "Queremos proporcionar a ele todo conforto e segurança que o Theo tem para crescer e se desenvolver. Agora falta só uma coisa pra gente terminar de organizar tudo por aqui, saber se é menina ou menino. E aí, palpites?".

Nos comentários, os fãs do casal comemoraram a novidade. "E eu tô feliz demais", disse uma internauta. "Que alegria, que venha com muita saúde! Parabéns", escreveu a ex-BBB Laís Caldas. "Que benção meus amigos! Deus é bom demais! Quando pensa que essa família não pode ficar mais linda... Que esse bebê venha com muita saúde e traga ainda mais amor pra vocês! Titio já não vê a hora de conhecer", escreveu Lucas Viana.

Vale lembrar que Paula Amorim e Breno Simões se conheceram na edição do programa de 2018 e viveram um affair durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil.