Juliette realiza procedimento para retirar óvulos - Reprodução/Instagram

Juliette realiza procedimento para retirar óvulos Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2024 17:48 | Atualizado 11/03/2024 17:52

Juliette iniciou nesta segunda-feira (11) uma nova etapa no tratamento para engravidar no futuro. A cantora publicou um vídeo em sua rede social avisando que passou pelo procedimento de retirada dos óvulos para congelá-los.

"Hoje é o dia de fazer a coleta, o procedimento de tirar os óvulos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", iniciou a ex-BBB nos stories do Instagram.

Mais tarde, a artista surgiu após concluir o procedimento e explicou aos fãs que iria ficar um pouco afastada das redes sociais. "Pronto, já estou em casa, já botei o pijama. Agora eu vou repousar um pouquinho, porque ainda fico um pouco enjoada por causa da anestesia e com um pouquinho de cólica porque mexeu muito", explicou.

"Mas já fui medicada e agora vou descansar. Achei super tranquilo. Nós só ficamos 'manhosinhos'. Daqui a pouco, vida normal", completou ela.

Em fevereiro, Juliette anunciou que iria congelar os óvulos para deixar a possibilidade de se tornar mãe no futuro . Com isso, ela passou a compartilhar detalhes do tratamento hormonal intenso para realizar o procedimento, que inclui tomar cerca de três injeções de hormônios diferentes por dia.