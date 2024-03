Crítico musical Regis Tadeu detona Ludmilla - Reprodução/YouTube/X

Publicado 11/03/2024 15:27

Um vídeo de Ludmilla se apresentando com o microfone virado para baixo viralizou nas redes sociais no último fim de semana e incomodou o produtor musical Regis Tadeu.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, ele fez duras críticas à performance da artista. “Quando você vê uma pseudoartista fazendo ‘playback’ com o microfone de cabeça para baixo e ninguém se importando com essa aberração, é o sinal inequívoco de que as pessoas não se importam mais em ser ludibriadas e enganadas. Gente burra do car*lho!”, escreveu o produtor musical.

“Todo mundo que é pego fazendo playback dá a mesma desculpa: é ‘proposital’. Só gente muito burra acredita nesse papinho”, completou Regis.

Quando você vê uma pseudoartista fazendo "playback" com o microfone DE CABEÇA PARA BAIXO e ninguém se importando com essa aberração, é o sinal inequívoco de que as pessoas não se importam mais em ser ludibriadas e enganadas. Gente burra do caralho! https://t.co/6K5xFoQqLE — Regis Tadeu (@RegissTadeu) March 9, 2024

A declaração dividiu opiniões nos comentários. "Isso não era o show dela, era a música dela que tocou durante um set de DJ que ela faz depois do show... só foi brincar com o microfone", defendeu um. "Não sei o que é pior, ela não fazer questão de fingir que está cantando ou realmente cantar ao vivo", opinou outro. "Muito triste ver os fãs defendendo essa perfomance", declarou mais um.