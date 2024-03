Joaquim Lopes, ator. - Reprodução do Instagram

Joaquim Lopes, ator. Reprodução do Instagram

Publicado 11/03/2024 11:19

Joaquim Lopes surpreendeu ao declinar o papel de pai da protagonista em novela do SBT. Após ser confirmado pela colunista Mariana Morais como parte do elenco da novo folhetim "Anna E Os Gigantes", no horário nobre da emissora, o ex-Global teria desistido. Isso porque ele não concordou com a oferta na hora de assinar o contrato.

Segundo relatos obtidos pela comunicadora, Joaquim exigiu um cachê considerado elevado demais pela emissora de Silvio Santos, o que resultou na recusa do SBT. Com isso, a produção da novela já está em busca de um substituto de renome para interpretar o pai da personagem principal.

Em entrevista recente à Contigo!, Joaquim Lopes confirmou sua saída do elenco da novela, apesar de ter feito os testes. Ele expressou gratidão pela oportunidade de se reconectar com o SBT, onde iniciou sua carreira, mas lamentou não ter chegado a um acordo para prosseguir com o projeto.

A nova novela do SBT, "Anna E Os Gigantes", promete trazer uma trama envolvente inspirada no filme "A Princesinha". Com cenário na Amazônia, a história aborda a jornada da protagonista após seu pai ser dado como morto, deixando-a em um orfanato. O desenrolar da trama promete emoções e reviravoltas.