Público pede mais leveza após estreia do 'Chega Mais': 'Não gostei' - Foto: Reprodução

Público pede mais leveza após estreia do 'Chega Mais': 'Não gostei'Foto: Reprodução

Publicado 11/03/2024 10:32

O programa matinal “Chega Mais” marcou sua estreia no SBT nesta segunda-feira (11), com apresentação de Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros. Porém, os telespectadores expressaram sua insatisfação com a atração, pedindo por uma abordagem mais leve e diversificada nas manhãs televisivas. Muitos demonstraram cansaço com a predominância de notícias trágicas e jornalismo pesado.



No perfil oficial do programa, diversas pessoas destacaram o desejo por uma programação que fuja do padrão. A expectativa gerada pela estreia do Chega Mais foi frustrada quando o programa iniciou com a cobertura de notícias sobre crimes e tragédias. Assim, o público ressaltou a necessidade de espaços entretenimento nas manhãs.



Essa abordagem logo gerou comentários dos seguidores, que clamavam por uma mudança de foco e mais diversidade de conteúdo. “Poderia ser um pouco mais leve, logo no começo com esse monte de notícias pesadas. Isso tudo já passa nos telejornais”, informou uma internauta, frustrada.



“Boa sorte a vocês, sucesso. No entanto, esse tipo de noticiário é característico do telejornal anterior. Não é esse tipo de noticiário que quero ver”, apontou outra. “Tb nao gostei nao . O programa deveria tirar essa parte de notícias ruins e colocar receitas , dicas para casas , fofocas, sei lá. Quero mais Regina”, pediu mais uma.