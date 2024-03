Sem saber, Buda dá palpite certeiro sobre a ex-mulher: 'Será?' - Foto: Reprodução

Sem saber, Buda dá palpite certeiro sobre a ex-mulher: 'Será?' Foto: Reprodução

Publicado 09/03/2024 17:43

Camila Moura está em alta nas redes sociais após alcançar 2 milhões de seguidores no Instagram. A ex do participante do BBB 24, Lucas Henrique, tem chamado atenção por seu posicionamento em relação ao ex-parceiro. Além disso, ela também passou por uma recente transformação em seu visual.



Para quem não sabe, Lucas Henrique, conhecido como o Buda, é o novo anjo do BBB 24. O participante aguarda ansiosamente por seu vídeo e os fãs do reality mais ainda. Até porque Camila Moura já deixou claro que não vai participar e, embora esteja errado sobre o motivo, o professor já até imagina que não verá a ex.



“Será que eu vou ver a Camila?”, perguntou ele, pensativo. Pitel, que seria parte do motivo pelo qual o rapaz está solteiro, questiona a fala e Buda explica: “Vai que ela quer deixar as outras pessoas aparecer. Não deixa, não!”, pediu ele. Em breve, o participante confirmará que a ex-mulher realmente não vai aparecer no vídeo.



No entanto, no momento da conversa, quem fez um comentário certeiro foi MC Bin Laden. “Camila, a essa hora, deve ter até fã clube lá fora!”, revelou ele em tom de brincadeira. Mal sabem os participantes do BBB 24 que a ex-parceira de Buda realmente acumula fãs, ao menos 2 milhões deles.