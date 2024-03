Bianca Bin - Foto: Reprodução

Bianca BinFoto: Reprodução

Publicado 09/03/2024 12:15 | Atualizado 09/03/2024 15:18

Bianca Bin, atriz conhecida por diversos papeis em novelas da Globo, surpreendeu ao, supostamente, abandonar o remake de Dona Beja. A saída da artista, ocorrida em 1º de março, da produção do streaming Max, antigo HBO Max, deu o que falar na web. Porém, segundo a artista, nem tudo é o que parece.



Segundo a assessoria da Max, Bianca não foi dispensada e concluiu suas gravações conforme planejado. No entanto, relatos indicam que a atriz se frustrou com as condições de trabalho e a falta de organização da equipe. Assim, problemas de produção e clima tenso nos bastidores contribuíram para sua saída inesperada.



Para contornar a situação, segundo informado pela colunista Fábia Oliveira, a direção da novela optou pela câmera subjetiva. Dessa forma, uma figurante com características semelhantes às de Bianca grava as cenas, mantendo o rosto oculto. Bianca Bin interpreta uma antagonista na produção, ao lado de Grazi Massafera.



Em seu perfil no Instagram, a artista desmentiu os rumores sobre ter sido dispensada das gravações. Ela publicou um reels que desmente algumas notícias: “Acabou. Missão cumprida. Sou grata, Angélica, por ter me ensinado tanto…”, declarou a atriz na legenda, dando a entender que finalizou as gravações.



Para quem não sabe, Dona Beja fez sucesso em 1989 na extinta TV Manchete com Maitê Proença no papel principal. Já os bastidores do remake estão marcados por constantes mudanças de última hora e falta de oportunidade para refazer cenas. Rumores sugerem que o ambiente entre os artistas não é dos mais amistosos.