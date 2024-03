Bianca Andrade - Reprodução / Instagram

Bianca AndradeReprodução / Instagram

Publicado 09/03/2024 14:32

Bianca Andrade, a Boca Rosa, perdeu seu celular numa corrida de táxi em Londres, neste sábado (9). No entanto, a empresária já havia comprado um novo aparelho, quando o taxista foi até o café em que a deixou para lhe entregar o telefone perdido. Diante do ocorrido, ela compartilhou o caso com uma reflexão nas redes sociais.

Em seu Instagram, antes de revelar o ocorrido, a famosa explicou que não se abala com momentos difíceis. "Este ano falei para vocês que estou ‘positiva tóxica’. Resolvi acreditar que coisas incríveis acontecem comigo e, até quando coisas ruins acontecem, são por um fim melhor", declarou.

Finalmente revelando a perda do item, ela explicou como decidiu agir. "Perdi meu celular, mas não estava com vontade de ficar triste. Esqueci no táxi. Falei 'Je [uma amiga], não quero me estressar. Já até comprei outro celular, está tudo bem'", detalhou a mãe do pequeno Cris, fruto do relacionamento com Fred Bruno.

Por fim, Bianca detalhou como ficou emocionada ao receber o telefone de volta, entregue pelo motorista de táxi. "Enquanto estou lendo, chegou o taxista aqui do lado com o celular na mão, e 'toma'. A cena foi bonita. Até abracei o cara. Tava com a foto do meu namorado [Luca Daffrè], sem camisa, vergonhoso, meio 'taradita'",brincou ela.