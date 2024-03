Karoline Lima e Éder Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 09/03/2024 12:49

Após diversas especulações, tudo indica que a relação entre a modelo Karoline Lima e o jogador de futebol Éder Militão não tem mais volta. A influenciadora, que teria assumido relação com o alteta Léo Pereira, deixou de seguir o ex-namorado no Instagram e agitou as redes sociais neste sábado (9).



O fim do relacionamento entre os dois, marcado por polêmicas, ganhou mais um capítulo com o unfollow. Embora Karoline aparentemente tenha cortado os laços virtuais com Militão, o zagueiro do Real Madrid ainda segue a modelo. O ex-casal tem uma história conturbada e são pais da pequena Cecília, de quase 2 anos.



No ano passado, houve especulações sobre uma possível reconciliação entre Militão e Karoline. Na ocasião, a influencer visitou Madrid com a filha e se hospedou na residência do próprio jogador. No entanto, os rumores logo foram negados pela famosa.



Alguns meses depois, começaram as especulações de um possível romance entre a modelo e o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, agora assumidos. Enquanto isso, surgem boatos sobre um possível affair entre Militão e Tainá Castro, ex-esposa do jogador rubro-negro.