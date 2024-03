Deborah Secco abre o jogo sobre não mostrar o marido nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 21:28 | Atualizado 08/03/2024 21:35

A atriz Deborah Secco, que atualmente estrela a novela "Elas por Elas", da TV Globo, já abriu a intimidade ao contar detalhes de seu casamento com Hugo Moura. No entanto, ela chamou a atenção por diminuir a frequência que fala e expõe o marido nas redes sociais.

De acordo com a artista, desde que Hugo trocou a carreira de ator para diretor, optou por deixar a vida pessoal longe dos holofotes. "É um respeito à escolha dele", disse Deborah à Quem.

Recentemente, a artista deu detalhes sobre viver um relacionamento aberto com o marido. “A gente tem que ser honesto e e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, disse Secco no podcast “DiazOn”, comandado por Carla Diaz.

De acordo com a atriz, a comunicação é a chave para manter o acordo. “Eu não vou mais ser corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha família, eu não posso mentir para esse cara”, completou.