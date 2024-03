Casimiro, amigo de Chico Moedas, faz pedido inusitado à Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 16:50

Luísa Sonza lançou a versão em inglês hit "Chico" na última quinta-feira (7) e recebeu um pedido inusitado de Casimiro, amigo de Chico Moedas. Após a repercussão do lançamento, ele decidiu reagir à música durante uma live.

O streamer se divertiu ao descobrir que uma das mudanças na letra da música foi substituir o nome "Chico" por "Baby" após o fim polêmico do relacionamento da cantora com o youtuber. Com isso, Casimiro brincou dizendo que chamaria o amigo de "Baby Coin".

"Luísa Sonza, eu sei que a gente não se conhece. Aconteceram alguns problemas e a gente não se conheceu. Se você puder não me dar strike no canal, seria fundamental", iniciou Casimiro.

"O Chico não recebe um centavo disso tudo que eu faço, então não vai f*der ele. O canal dele é o 'Aqueles Caras'. É lá que você tem que atacar, se você for. Mas você não vai, é uma pessoa do bem", pediu ele.

"Acabou que virou um trauma, virou um negócio ruim, porque o rapaz errou. Mas não tem jeito, a música é boa. Se tu começa a cantar a música, você fica cantando", completou o streamer.