Beatriz e Davi na Prova do Líder do BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 08/03/2024 15:20 | Atualizado 08/03/2024 15:24

A competição pela liderança do "BBB 24" foi intensa com Beatriz e Davi Brito resistindo bravamente na prova que ultrapassou as 12 horas de duração. Porém, quem resistiu e ganhou a competição foi Beatriz. Iniciada na quinta-feira (7), todos os participantes enfrentaram o desafio, que incluiu consequências para os eliminados.



A prova, que começou com os participantes presos a sete grandes hot-dogs em um carrossel em movimento, foi ficando mais desafiadora com o passar do tempo, incluindo elementos como rajadas de vento, fumaça, calor e jatos de "mostarda", testando a resistência física e psicológica dos confinados.

Relembre dos eliminados e suas consequências

Lucas foi o primeiro a deixar a prova, seguido por MC Bin Laden, que não resistiram às primeiras horas de desafio e enfrentaram consequências diretas, como ir para o Paredão e ficar fora da prova do anjo, respectivamente.



Com o avançar da prova, Yasmin e Alane também foram eliminadas, a primeira sendo impossibilitada de ser imunizada e a segunda indo direto para a Xepa. Com duas horas de prova, Leidy e Raquele desistiram. Em seguida Fernanda saiu e acabou levando Pitel junto ao deixar a disputa após quase 4 horas de resistência.



Já próximo às 7 horas de prova, Giovanna não aguentou mais e também desistiu, seguida por Isabelle. O desafio se estendeu até as primeiras horas da manhã seguinte, com Matteus sendo o antepenúltimo a deixar a competição, restando apenas Beatriz e Davi na disputa pela liderança.