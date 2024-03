Adriane Galisteu manda indireta e web aponta para Xuxa: 'Não supera' - Foto: Reprodução

Adriane Galisteu manda indireta e web aponta para Xuxa: 'Não supera'Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 10:25

A apresentadora Adriane Galisteu deu o que falar nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (8). Isso porque a famosa escreveu uma frase um tanto quanto enigmática em seu perfil do X, antigo Twitter, e as seguidoras fizeram questão de advinhar quem seria o alvo da indireta. Assim, apontaram que seria para Xuxa Meneghel!



Demonstrando estar exausta com uma situação que vem se repetindo, a apresentadora de A Fazenda recorreu à rede social para reclamar: “Ai que preguiça, sério…”, escreveu ela, encerrando com um emoji revirando o olho. O comentário da modelo logo recebeu diversas respostas de internautas sobre a Rainha dos Baixinhos.



Para quem não sabe, recentemente Xuxa relembrou sua última conversa com Ayrton Senna, antes dele sofrer o acidente que culminou na sua morte. Na ocasião, a famosa apareceu em um dos episódios do documentário Sullivan e Massadas, lançado pelo Globoplay, e ficou emocionada com a lembrança, chegando a chorar.



Assim, os fãs de Galisteu logo entenderam a frase como um recado para a loira. “Você é diva, ela é uma recalcada! O Senna amava você!”, declarou uma. “Se prepare: está chegando 30 anos da morte do Ayrton”, alertou outra. “Deve ser essa história capenga da Xuxa Meneghel querendo ser viúva do Senna até hoje!”, reclamou uma terceira. “A mona não supera que ele te amava”, apontou mais uma.