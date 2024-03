Atriz que faz par romântico com José Loreto é flagrada no colo do ator - Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 10:02 | Atualizado 08/03/2024 10:03

Durante uma celebração da próxima novela das 18 horas, em Diamantina, Minas Gerais, Larissa Bocchino e José Loreto chamaram atenção. Isso porque a dupla de atores, que serão um casal em “No Rancho Fundo”, foram flagrados em uma cena íntima. A atriz foi vista sentada no colo do colega, sugerindo algo além da amizade.



Conforme informações divulgadas na web, Larissa logo se levantou ao perceber que ela e o possível affair estavam sendo filmados. No evento, estavam presentes também outros atores do folhetim, como Alexandre Nero, Luisa Arraes e Welder Rodrigues, entre outros.



"No Rancho Fundo" marcará a estreia de Larissa Bocchino na TV Globo, onde ela interpretará Quinota, uma jovem sertaneja. Na trama, Quinota se apaixonará pelo personagem de José Loreto, que será o vilão. A atriz contracenará ainda com Luisa Arraes, que interpretará sua comparsa, Blandina.



O flagra da intimidade entre Larissa e José Loreto levantou especulações sobre a relação dos dois fora das telas, especialmente considerando que deverão interpretar um par romântico na novela. Os fãs já se mostraram ansiosos para conferir a trama e os desdobramentos desse possível romance.