Luciano Huck e o filho mais velho, JoaquimReprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 08:53 | Atualizado 08/03/2024 08:53

Além das mulheres, quem também celebra seu dia hoje é Joaquim Huck, o filho mais velho de Luciano Huck e Angélica. O herdeiro completou seus 19 anos nesta sexta-feira (8). Atualmente estudante da NYU, Universidade de Nova Iorque, o jovem recebeu uma emocionante declaração do pai.

Em uma publicação nas redes sociais, Luciano Huck não poupou elogios ao descrever o filho. “Hoje e o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos”, garantiu o papai coruja.

O apresentador seguiu enumerando as qualidades do primogênito. “Com um humor so dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU. Este e o aniversariante do dia”, revelou o famoso, apresentando o filho.

“Parabéns, Joaquim. Dezenove anos inundando nossa familia com amor, alegrias e muito orgulho. Te amo, filho e feliz aniversario. Saúde, saúde e mais saúde”, encerrou. A homenagem de Luciano logo recebeu uma enxurrada de comentários de internautas desejando felicidades e declarando a semelhança da dupla.

“A cara do pai”, apontou uma. “Tal Pai tal filho”, afirmou outro. “Tem que fazer o DNA na Angélica pra saber se ela é a mãe! Parece que é só teu! (risos)”, brincou mais um. “19 anos! Lembro da Angelica grávida dele! Parabéns, felicidades e um caminho cheio de luz própria”, desejou a apresentadora Daniella Cicarelli.