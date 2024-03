Nos Alpes Franceses, Virginia ensina costume religioso às filhas - Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 08:24

Virginia Fonseca começou o dia ensinando às suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, uma tradição religiosa: pedir a benção para a família. Há quem considere fundamental que os filhos saibam, mas muitas famílias já não seguem o costume hoje em dia. Demonstrando sua importância, a influenciadora ensinou as pequenas.

Durante a prática da tradição, Virginia instrui as meninas, mostrando que já as ensinou o procedimento. “Como é que fala com a mamãe?”, perguntou Virginia para as Marias. Assim, mostrando as pequenas pedindo a benção. “Deus te abençoe”, respondeu ela, satisfeita.

Com um sorriso, a dona da We Pink abençoou as crianças, deixando claro que se importa com a tradição familiar mesmo em meio à rotina de uma viagem. Afinal, a famosa, seu marido Zé Felipe e as filhas estão nos Alpes Franceses.

Vale destacar que a viagem em família inclui José Leonardo (ainda na barriga) e a mãe da empresária, Margareth Serrão. Porém, tem sido desafiadora devido ao frio intenso dos Alpes. Com temperaturas de -6°C, mesmo com roupas adequadas, a influenciadora compartilha sua experiência enfrentando o clima rigoroso.