Mariana Goldfarb se arrepende de procedimento no rosto - Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb se arrepende de procedimento no rostoReprodução/Instagram

Publicado 07/03/2024 18:08 | Atualizado 07/03/2024 18:15

Mariana Goldfarb admitiu que se arrependeu de ter realizado uma série de procedimentos estéticos no rosto. A modelo contou que não gostou do resultado e decidiu retirá-los, buscando uma aparência mais natural.

"Eu tinha muito preenchimento no rosto. Era horrível, eu pegava voo, não sei o que dava, esse negócio inchava. Era uma coisa tenebrosa, era um monstro", contou durante participação no podcast "Desculpa Alguma Coisa".

"Estava ruim. Tomei umas 30 agulhadas na dermatologista para poder tirar. Eu chorava tanto. Essa sou eu agora. Antes tinha um plástico", afirmou a influencer, que foi casada com Cauã Reymond.

Ainda na conversa, a influencer também abriu o coração ao falar sobre relacionamentos abusivos. "Uma tortura emocional, tratamento de silêncio. É acabar com o destino do outro, é poder controlar o outro, [...] É [você] pedir licença para respirar, 'eu posso respirar agora?'", declarou.

Goldfarb relatou como o abuso afetou suas relações. "'Agora eu posso me divertir?' [...] Porque as amizades viram um problema. Todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso [é afetada], a coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar", completou.