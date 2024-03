Ney Matogrosso é internado em São Paulo - Globo/Léo Rosario

Publicado 07/03/2024 16:15 | Atualizado 07/03/2024 16:17

Ney Matogrosso foi internado na última quarta-feira (6), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, para realizar exames de rotina.

De acordo com informações do G1, a previsão de alta do artista é para a tarde desta quinta-feira (7). O hospital informou que o músico está bem e foi internado para fazer check-up de rotina anual.

Ney foi acompanhado pelo médico cardiologista Sergio Timerman, que já assinou a alta do artista.

Vale lembrar que um filme sobre a vida e carreira de Ney Matogrosso está em desenvolvimento e deve chegar às telonas em breve. A cinebiografia "Homem com H" será dirigida por Esmir Filho e terá o ator Jesuíta Barbosa no papel do artista.