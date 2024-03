Jojo Todynho e Lucas Souza - Foto: Reprodução

Publicado 07/03/2024 15:12 | Atualizado 07/03/2024 15:34

Uma internauta observou que a tatuagem com o nome de Jojo Todynho estaria desaparecendo no corpo de Lucas Souza e a resposta do famoso deu o que falar. Não seria suposição da internauta, já que, segundo o ex-marido da funkeira, está apagando a famosa da sua pele, literalmente.



Em uma publicação na qual a tatuagem era visível, uma seguidora indagou se algo da cabeça dela ou se a tatoo realmente estava sumindo. “Será que é impressão minha a tatu tá mas clara?”, perguntou uma seguidora em publicação do empresário.



O ex-Fazenda Lucas Souza não tardou em sanar a curiosidade da seguidora e respondeu: “Estou removendo meu bem…”, revelou ele sobre a tatuagem com o nome da ex-mulher. Vale lembrar que agora o ex-Fazenda está em um relacionamento com Jaquelline Grohalski.



Nas redes sociais, internautas reagiram à revelação do famoso. “Por um momento pensei que tava chamando Jojo de tatu (risos)”, afirmou uma. “Até hoje tenho nome de ex (risos) tô me livrando aos poucos dessa tatuagem”, confessou outra. “Aguardo ansiosamente o dia dessa Fanta se revelar”, brincou mais uma.