Prefeito do Rio ironiza com show de Madonna em Copacabana: ?Não tenho ingresso?Foto: Reprodução

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reagiu com entusiasmo à notícia sobre um suposto show de Madonna na Praia de Copacabana. Sua resposta irônica veio não apenas para divertir os cariocas, mas também deixar os fãs da rainha do pop ainda mais esperançosos.

Após saber da suposta apresentação da diva na Cidade Maravilhosa, Paes fez questão de comentar sobre o boato: "Estão dizendo por aí que vai ter show da Madonna no Rio. Soube também que seria em Copacabana e de graça”, começou o prefeito.

“Ou seja, não preciso nem dizer que não tenho ingresso nem área VIP! Pela atenção, obrigado!", escreveu ele, de forma descontraída. Para quem não lembra, o governante viralizou ano passado ao revelar que não possuía entradas para o show da The Eras Tour da Taylor Swift.

Madonna, aos 65 anos, está em turnê com a The Celebration Tour, celebrando seus 40 anos de carreira. Com planos de se apresentar no Brasil em maio, a diva pop pretende realizar um espetáculo memorável e grandioso, possivelmente o maior de sua carreira no país.