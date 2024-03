Márcio Garcia e a esposa, Andrea Santa Rosa - Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 13:42

Marcio Garcia revelou em suas redes sociais o segredo do seu casamento com Andrea Santa Rosa. Casados há 20 anos, eles são pais de Pedro, de 20, Nina, de 18, Felipe, de 13, e João, de 9. Em um vídeo, ele expôs suas reflexões sobre a importância da cumplicidade entre casais.



O famoso detalhou o significado de uma base do casamento. "Eu penso que com cumplicidade e amor dá para ficar junto para sempre!”, afirmou. “Cumplicidade implica na existência de um vínculo profundo [...] uma compreensão mútua e uma sensação de que se podem contar tudo sem julgamento”, revelou o marido de Andrea.



Para Marcio, a verdadeira cumplicidade é o segredo de uma relação. "Muita gente me pergunta qual é a fórmula para um casamento durar tanto tempo quanto o meu. Eu já fiquei pensando: 'será que tem alguma fórmula?' [...] uma regra, como uma equação possível para ser passada adiante é a cumplicidade", refletiu.



Ele ressaltou a importância de superar crises e divergências. “A gente briga [... mas] consegue superar o desafio e ser cúmplice nas soluções”, revelou. "Ser parceiro, ser amigo e chegar em acordo. Eu acho que é muito sobre isso. Porque casamento perfeito não existe, gente. Nem o meu", declarou.

