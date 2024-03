Ana Hickmann e o filho, Alezinho, fruto do antigo casamento com Alexandre Correa - Reprodução / Instagram

O Alezinho, filho de Ana Hickmann e Alexandre Correa, completou uma década de vida nesta quinta-feira (7). Celebrando o dia da criança, a apresentadora não poupou palavras para parabenizar o pequeno. Nas redes sociais, ela compartilhou uma série de fotos e fez uma declaração para o aniversariante.



Em sua publicação no Instagram, a paresentadora descreveu o filho como admirável em diversos aspectos. "Meu menino, meu filho, meu maior presente de Deus. Hoje você completa 10 anos. Lindo, forte, alegre, carinhoso, menino estudioso, meu orgulho”, começou ela.



A famosa não deixou de descrever o tamanho do seu amor por Alezinho e por cada momento que vive ao lado do garoto: “Como eu te amo. Amo nossas aventuras. A mamãe estará sempre com você. Feliz aniversário, filho", escreveu Ana Hickmann, prometendo estar presente para a criança.



O aniversário de Alezinho é celebrado poucos dias depois do dia de Ana Hickmann, que completou 43 anos na última sexta-feira (1º). A apresentadora organizou uma festa em sua mansão em Itu, reunindo amigos e familiares para celebrar mais um ano de vida e compartilhar momentos de alegria.