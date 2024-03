Deniziane ganha vibrador de presente dos fãs - Reprodução/Globo/Instagram

Publicado 06/03/2024 20:06 | Atualizado 06/03/2024 20:17

Nona eliminada do BBB 24, Deniziane vem recebendo o carinho dos fãs fora do confinamento e nesta quarta-feira (6), a ex-sister revelou nas redes sociais que recebeu um presente inusitado de sua torcida.

Após viralizar ao ganhar um celular de última geração dos fãs, Deniziane revelou nos stories do Instagram que recebeu um vibrador. "Amei esse fone de ouvido. Amei gente", brincou ela.

"As fãs me mandaram um vibrador aqui em casa! Vocês tão me achando com cara de cretianny? (Risos)", declarou Deniziane no X, antigo Twitter.