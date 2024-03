Gisele Bündchen chora ao falar sobre fim do casamento com Tom Brady - Reprodução/YouTube

Publicado 06/03/2024 17:53 | Atualizado 06/03/2024 17:54

Gisele Bündchen caiu no choro durante uma entrevista à emissora NBC, dos Estados Unidos, ao falar sobre o fim de seu casamento com Tom Brady. Na prévia da conversa que foi divulgada no YouTube, a supermodelo brasileira abriu o coração ao falar sobre a nova etapa da vida após o divórcio, em outubro de 2022.

O vídeo conta com pouco mais de um minuto e ao ser questionada sobre o fim do romance com o jogador de futebol americano, com quem teve os filhos Vivian e Benjamin, Gisele apresenta dificuldade para conter as lágrimas.

A apresentadora Robin Roberts relembrou uma fala de Bündchen ao descrever o fim do casamento como "a morte de um sonho" e em seguida perguntou: "Como você está?".

"Bem, quando você diz...", iniciou a modelo de 43 anos. No entanto, ela pausa para conter as lágrimas e pediu: "Posso fazer uma pequena pausa?". Em outro momento, Gisele falou sobre a criação dos filhos após a separação. "Eu acho que há dias mais fáceis do que outros. Só posso controlar o que eu faço", explicou.

Em meio aos recentes rumores de um suposto relacionamento com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, a modelo ainda falou sobre a vida amorosa. De acordo com Bündchen, suas experiências contribuíram para que entendesse "o que quero e o que não quero".