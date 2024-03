Anderson do Molejo é internado - Reprodução/Instagram

Anderson do Molejo é internadoReprodução/Instagram

Publicado 06/03/2024 15:35

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, precisou ser internado após sentir fortes dores depois de um show no Carnaval. O músico está atualmente em tratamento contra um câncer raro e publicou uma foto no hospital nesta quarta-feira (6).

Em nota, a equipe informou que o artista de 51 está realizando uma bateria de exames e está sob observação. Anderson está em tratamento oncológico devido a um câncer inguinal, um tipo raro localizado na região da virilha, que afeta o pênis e o ânus.

De acordo com a equipe, Anderson foi hospitalizado no dia 27 de fevereiro. "Ele teve um quadro de fortes dores, e por conta disso a junta médica optou pela internação para tratamento. Infelizmente ainda não temos informações exatas, estamos aguardando o resultado dos exames que foram feitos", informou.

"Ele fez uma semana de radioterapia. Após essa semana, foi fazer um show no interior do Rio de Janeiro, onde teve essa crise", completou.