Jojo Todynho rebate seguidora e comete etarismo nas redes sociaisFoto: Reprodução

Publicado 06/03/2024 10:10

Jojo Todynho compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (6), a sua preparação para o retorno às aulas. A influenciadora, que está no terceiro semestre de Direito, aproveitou para desmentir rumores de que teria largado o curso. Além disso, arrumou briga com seguidora nos comentários.



Em seu Instagram, a famosa publicou um vídeo mostrando seu look para retornar aos estudos. “Para onde vou? Para a faculdade. As aulas começaram segunda-feira, mas o meu look ainda não tinha chegado. E para começar nesse mood bem Hello Kitty, tive que comprar um perfume da Hello Kitty”, contou ela, que optou por uma produção com temática da personagem.



“Não chega ao final, não tem base”, escreveu uma internauta, criticando a funkeira. “Se eu não chegar faço igual a você que se formou agora depois dos 200 anos, nunca é tarde né”, disparou a famosa, detonando a seguidora. Em seguida, ela ainda ironizou: “Esqueci minha base é 7 power stay da avon efeito mate”, brincou ela.



Em pronunciamento anterior, Jojo já havia tranquilizado seus seguidores sobre sua continuidade na faculdade, afirmando que ainda está comprometida com os estudos. Ela reforçou sua presença na instituição e desafiou os que duvidam, prometendo enviar o boletim escolar como prova de sua dedicação.