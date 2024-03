Murilo Benício no 'Podpah' - Reprodução/YouTube

Murilo Benício no 'Podpah'Reprodução/YouTube

Publicado 05/03/2024 21:40

Murilo Benício participou do podcast "Podpah", comandado por Igor Cavalari e Thiago Marques, nesta terça-feira (5) e falou sobre sua vida amorosa. O ator, que já foi casado com as atrizes Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle e Débora Falabella, revelou ser romântico.

"Casei quatro vezes e acho muito bom", afirmou. "Todo o negócio de estar apaixonado é o grande barato da vida. Não importa por quem, porque. Eu vejo esses meninos beijando 3, 4, 5 em uma noite. Eu só quero beijar aquela boca, aquela princesa", declarou, fazendo os apresentadores caírem na risada.

"Nunca fui mulherengo, sempre fui muito apaixonado por mulher. Mas nunca várias", destacou o galã das novelas da TV Globo.

"Eu sempre quis estar apaixonado por uma pessoa só. Sempre dava errado, uma hora dá errado. Pietro é romântico igual a mim. Sou o cara de ligar, ficar um tempão no telefone, não existe mais", declarou, citando o filho de 18 anos que teve com Antonelli.

Além de Pietro, Murilo Benício também é pai de Antônio, de 26 anos, do seu relacionamento com Alessandra Negrini.