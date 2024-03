Mel Maia mostra transição capilar - Reprodução/Instagram

Publicado 05/03/2024 21:11

Mel Maia compartilhou com os fãs nesta terça-feira (5) que está passando por uma transição capilar, que consiste em deixar o cabelo crescer sem alisamento químico.

Nos stories do Instagram, a atriz exibiu os fios naturais e revelou que essa é a terceira vez que tenta parar de alisar o cabelo.

De acordo com a artista, ela decidiu parar de fazer progressiva e está deixando os fios crescerem sem procedimentos químicos.

"3 meses sem progressiva! Tentando transicionar pela terceira vez", escreveu Mel na legenda do vídeo. No registro, é possível ver a raiz do cabelo repleta de cachos.

