Publicado 05/03/2024 17:23 | Atualizado 05/03/2024 17:24

A cantora Preta Gil participou do programa "Roda Viva", da TV Cultura, na última segunda-feira (5) e revelou que passou por uma experiência de quase morte durante o tratamento contra o câncer no intestino.

A artista contou que precisou ser ressuscitada pelos médicos no hospital. "Quando tive a septicemia (sepse), fazendo a quimio, foi divisor de águas, porque tive uma experiência de quase-morte, fui ressuscitada pelos médicos e voltei", relatou.

"[O câncer] mudou sim minha percepção da morte. Não tira mais meu sono. Eu me cuido pra que tenha uma vida longeva, até quando Deus quiser. Conversei bastante com Ele e eu acho que não tenho mais aquela angústia. A doença humaniza, de verdade, a morte. Te aproxima de verdade e você faz uma desconstrução", destacou a filha de Gilberto Gil.

De acordo com a artista, ela recebeu um grande apoio do pai para cuidar de sua saúde mental. "Eu ainda estava muito fragilizada e ele falava assim: 'se conecte com a natureza, a vida tem fim, a finitude...'. Ele falou um monte de coisa que, na hora, eu não entendi", disse ela.

"Mas de uma maneira muito poética, humana e afetiva, ele falou sobre eu encarar a morte, a possibilidade de que a finitude poderia estar chegando pra mim. E que eu não tivesse medo, mas claro que fiquei apavorada. Mas naquelas noites muito difíceis em uma UTI, fui me conectando com a energia. A gente só morre porque vive", completou.