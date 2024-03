Anitta muda local de sua festa de aniversário - Reprodução/Instagram

Publicado 05/03/2024 15:20

Pela primeira vez, a famosa festa de aniversário da Anitta acontecerá fora do Brasil. A cantora completa 31 anos no dia 30 de março e decidiu mudar o local da comemoração, que tradicionalmente acontecia em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o evento acontecerá no dia 26 de março, em Miami, nos Estados Unidos. Vale lembrar que a lista de convidados é feita pela cantora e uma das regras é não levar acompanhantes, para evitar penetras.

Ainda segundo a colunista, Anitta já começou a distribuir os primeiros convites para amigos, familiares e celebridades brasileiras para garantir a presença de todos na celebração.

No ano passado, a festa de aniversário de Anitta já havia deixado o Rio e aconteceu em São Paulo. O evento contou com a presença de estrelas internacionais da música, como Billie Eilish, Finneas e Lil Nas X.