Ex de Lucas Buda rompe com familiares e amigos do brother - Foto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 11:42

Após sentir-se traída pelos elogios de Lucas Buda à participante Giovanna Pitel durante a festa do "BBB 24", Camila Moura tomou uma decisão: romper relações com familiares e amigos do capoeirista. A ex do participante deixou todos os grupos de WhatsApp de torcida para o brother e parou de responder às pessoas próximas a ele.

Amigos próximos de Lucas relataram que tentaram contato com Camila após saberem da situação, o suposto flerte de Buda com Pitel, porém foram ignorados. A última interação dela com a equipe que administra as redes sociais do brother foi para pedir que retirassem as fotos do casal do perfil.

A equipe de Lucas Henrique, por sua vez, optou por não fazer um pronunciamento oficial a pedido de Camila, que possui uma procuração para responder pelo marido enquanto ele estiver no confinamento. A mais nova influencer também revelou que pessoas próximas ao participante do BBB discordaram do seu posicionamento.

"Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas ‘super entenderem o meu lado’, mas acharem que eu deveria esperar ele sair para ‘resolver’. Ou seja, ser chacota para um país todo EM SILÊNCIO porque o bonito não sabe o que está acontecendo… Ah vá, né?", escreveu Camila no X, antigo Twitter.

Carla Cristina, irmã de Buda, também se manifestou: “Como irmã do Lucas, fico abalada com toda a repercussão, não vou virar as costas para o meu irmão, mas compreendo a Camila. Deixo claro que essa história só cabe aos dois resolverem quando for possível", declarou ela.