Novo namorado italiano de Boca Rosa é exposto e acusado de 'caça fama? Foto: Reprodução

Publicado 05/03/2024 11:16

A empresária Bianca Andrade dominou os portais e redes sociais ao revelar seu namoro com o modelo italiano Luca Daffrè. Mas também não demorou muito para rumores surgirem na web, afirmando que o famoso é conhecido na Itália como um "caça fama". Resta saber se a influenciadora também conhecia o histórico do affair.



Um perfil conhecido como "Millano Check" comparou o modelo com outros influencers que entram em realities para sair na mídia. “Ele participa desses diversos reality shows, como o Lipe e como o Bil, para conseguir dinheiro, para o cara conseguir uma fama e namoro realmente não era o que o cara tava buscando”, contou.



Além disso, a teoria de Millano sobre Bianca Andrade também chamou atenção. “Você acha que a Bianca Andrade é ingênua? Não”, afirmou ele. “A Bianca, ela é uma planejadora. E vocês acham que ela não fez isso de caso pensado? Ela fez. Agora é uma opinião minha”, ponderou ele, que afirma seguir a influenciadora desde seu início na internet.



“[Ela] está para lançar uma nova marca. Se vocês derem o Google hoje, Bianca, Luca Daffrè, todos os portais falaram [...] E segue o baile quando acabar, acabou, gente. É isso. Os dois monetizaram, os dois cresceram nas redes sociais e a vida dos influencers é desse jeito”, opinou o produtor de conteúdo, sugerindo que a influencer divulgou o affair para alavancar seu próximo lançamento.