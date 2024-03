Rodriguinho dá 'unfollow' em Salgadinho - Reprodução/Globo/Instagram

Publicado 04/03/2024 20:50 | Atualizado 04/03/2024 20:52

Após os fãs notarem que Salgadinho deixou de seguir Rodriguinho no Instagram, ele fez uma declaração misteriosa em seu perfil. "Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus", declarou. Na legenda da publicação, ele acrescentou: "Dê uma chance para si! Pare de carregar o fardo que não é seu".

Pouco depois, o ex-brother também se pronunciou sem citar nomes. "Você está saindo de um ciclo para ir para outro e você não precisa levar todo mundo, tá?", escreveu.

Vale lembrar que Salgadinho discutiu nas redes sociais com Bruna Amaral, esposa do pagodeiro, após ele dizer que torce para Davi vencer o reality show da TV Globo. Bruna chegou a afirmar que esperava que o artista não tivesse a "cara de pau" de ir em sua casa após deixar de apoiar o amigo no programa.