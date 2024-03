Ator Matteus Cardoso termina o namoro - Globo/Auri Mota

Publicado 04/03/2024 19:41 | Atualizado 04/03/2024 19:42

Matteus Cardoso, que brilhou nas telinhas no papel de Joel Leiteiro em “Mar do Sertão”, novela da TV Globo, é o mais novo solteiro do pedaço!

De acordo com amigos da coluna, o relacionamento do artista com o médico Bruno Albuquerque chegou oficialmente ao fim após mais de quatro anos. Em dezembro, os dois fizeram uma viagem romântica até o Piauí e compartilharam os registros no Riacho Suvacão, na região Sul do estado, nas redes sociais.

Em 2022, Matteus chegou a falar publicamente sobre o desejo de trocar alianças. “Eu quero muito me casar. Eu estou juntando dinheiro, fazendo aí novela e juntando dinheiro pra gente poder casar”, contou ao site ADTV.

Ainda nesta segunda-feira (4), Matteus anunciou nas redes sociais que foi contratado pelo SBT. Ele estará no elenco de "Forróbodó da Paixão", nova série do SBT Nordeste. "Já posso falar que sou o mais novo ator contratado pelo SBT para ser um dos protagonistas do seriado de comédia ‘Forrobodó da Paixão’. Elenco 100% nordestino. Gravações começam essa semana em Salvador", comemorou no X, antigo Twitter.