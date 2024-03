Nah Cardoso e Marcella Rica em festival de música - Reprodução/Instagram

Publicado 04/03/2024 18:06

A atriz Marcella Rica e a influenciadora digital Nah Cardoso agitaram as redes sociais no último fim de semana. No último sábado (2), as duas curtiram juntas o festival de música I Wanna Be Tour, em São Paulo, e geraram rumores sobre um possível romance.

Nah, que foi casada com o músico Pe Lu, da banda Restart, abriu um álbum de fotos no Instagram curtindo o show ao lado de amigos e publicou um registro ao lado de Marcella, ex-noiva de Vitória Strada, e escreveu: "Mais um festival emo com a minha gatinha".

Após a repercussão da foto, Marcella negou ao Gshow os rumores de que estaria vivendo um romance com a influenciadora.

Vale lembrar que o relacionamento de Nah e Pe Lu chegou ao fim em agosto do ano passado. Já Marcella Rica e Vitória Strada anunciaram o término do noivado em julho de 2023.