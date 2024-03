Sabrina Sato ignora etarismo e divulga vídeo beijando Nicolas Prattes - Foto: Reprodução

Publicado 04/03/2024 14:41 | Atualizado 04/03/2024 14:42

Sabrina Sato decidiu mergulhar de cabeça em sua história de amor com Nicolas Prattes, deixando os comentários ofensivos de lado. A famosa compartilhou uma série de registros da viagem romântica que fizeram juntos pela Costa Rica, onde o casal desfrutou de cenários paradisíacos. Inclusive, ela fez questão de publicar vídeos beijando o namorando e ignorando o etarismo.



Desde que assumiram o relacionamento, Sabrina Sato enfrentou diversas críticas devido à diferença de idade entre a famosa e Nicolas Prattes. No entanto, as fotos divulgadas pela apresentadora mostram o casal radiante e apaixonado, desfrutando de momentos especiais e alheio aos comentários nas redes sociais.



“As 5:43h da manhã e a gente já ouvia e desejava Pura Vida. Pura vida na Costa Rica é ter a consciência que a vida é o que fazemos dela, além de apreciar as coisas mais simples, com felicidade e otimismo. Obrigada Nicolas meu”, declarou a famosa, encerrando com um agradecimento ao amado e emoji de coração.



Vale destacar que a mãe de Zoe, fruto do relacionamento da ex-BBB com Duda Nagle, possui 43 anos e o ator tem 26 anos. Assim, muitos internautas apontaram que Sabrina tem a mesma idade da mãe de Nicolas e alguns seguem criticando a relação. Porém, tudo indica que os comentários não abalam a diva.